KPop Demon Hunters | una scuola britannica vieta le canzoni perché ' non in linea con l' etica cristiana'

I brani realizzati per il lungometraggio che ha conquistato gli spettatori di Netflix sono al centro di un'inaspettata polemica nel Regno Unito. Il film KPop Demon Hunters, un vero e proprio fenomeno in grado di conquistare gli spettatori di Netflix e nelle sale, è al centro delle notizie di cronaca nel Regno Unito. Le canzoni originali del progetto sono infatti state vietate da una scuola, a gestione religiosa, perché non sono 'in linea con l'etica cristiana'. La lettera inviata ai genitori Nella giornata di venerdì, la Lilliput Church of England Infant School della città di Poole, Dorset, ha inviato un messaggio ai genitori sostenendo che alcuni membri della comunità sono profondamente a disagio a causa dei riferimenti ai demoni presenti nelle canzoni . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - KPop Demon Hunters: una scuola britannica vieta le canzoni perché 'non in linea con l'etica cristiana'

Scopri altri approfondimenti

L'attesa è finita, sono arrivati i palloni delle KPOP DEMON HUNTERS Vai su Facebook

KPop Demon Hunters: una scuola britannica vieta le canzoni perché 'non in linea con l'etica cristiana' - I brani realizzati per il lungometraggio che ha conquistato gli spettatori di Netflix sono al centro di un'inaspettata polemica nel Regno Unito. Da movieplayer.it

Kpop Demon Hunters è stato bandito da una scuola: «Mette a disagio i cristiani» - La decisione è stata motivata dal fatto che i dettagli di Kpop Demon Hunters «possono sembrare profondamente sgradevoli» ai cristiani ... Scrive bestmovie.it

Una scuola ha vietato le canzoni di KPOP Demon Hunters: 'Contro etica cristiana' - Una scuola dell'infanzia britannica ha vietato l'ascolto delle canzoni di KPOP Demon Hunters per i contenuti che parlano di magia e demoni ... Scrive cinema.everyeye.it