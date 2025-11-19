Kpop demon hunters bandito da scuola per aver disturbato i cristiani
divieto scolastico delle canzoni di KPop Demon Hunters in Inghilterra. In un contesto di crescente popolarità a livello globale, KPop Demon Hunters ha catturato l’attenzione di pubblico e critica, diventando uno dei maggiori successi di Netflix. Nonostante il suo successo commerciale, alcune istituzioni scolastiche manifestano preoccupazioni legate ai contenuti del film e delle sue canzoni, adottando misure restrittive che sono destinate a suscitare dibattito. decisione della scuola e motivazioni ufficiali. una misura di rispetto verso le sensibilità religiose. La Lilliput Church of England Infant School di Poole, nel Dorset, ha scelto di vietare agli studenti di cantare i brani tratti dal film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Scopri altri approfondimenti
L'attesa è finita, sono arrivati i palloni delle KPOP DEMON HUNTERS - facebook.com Vai su Facebook
Kpop Demon Hunters è stato bandito da una scuola: «Mette a disagio i cristiani» - La decisione è stata motivata dal fatto che i dettagli di Kpop Demon Hunters «possono sembrare profondamente sgradevoli» ai cristiani ... Come scrive bestmovie.it
KPOP Demon Hunters squalificato dai BAFTA Awards! Oscar a rischio? Facciamo il punto - Il fenomeno animato di Netflix è stato reso ineleggibile per gli Oscar britannici, ma cosa succederà con gli Academy Awards? Segnala cinema.everyeye.it
KPOP Demon Hunters, le tre protagoniste puntano agli Oscar: 'Sarebbe da esaurimento' - Le tre voci delle HUNTR/X in KPOP Demon Hunters hanno parlato della possibilità di esibirsi ai prossimi Oscar: 'Sembrava una cosa così lontana' ... Scrive cinema.everyeye.it