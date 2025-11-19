Kosovo Svizzera Zhegrova entra a partita in corso | i dati sono incoraggianti Spalletti può sorridere | come è andata la sua prestazione attraverso questi numeri
Kosovo Svizzera 1-1, 27 minuti per Zhegrova: zero tiri totali ma alta attività. Il kosovaro ha bisogno di ritrovare il feeling con la finalizzazione. Edon Zhegrova è sceso in campo in Nazionale per mettere minuti preziosi nelle gambe. L’attaccante della Juventus è subentrato al 63? minuto nella sfida tra Kosovo e Svizzera, terminata 1-1. Il risultato finale è stato determinato dai gol di Ruben Vargas per la Svizzera e dal pareggio di Florent Muslija per i kosovari. Nei 27 minuti giocati, Zhegrova ha mostrato una grande voglia di incidere, confermando le sue doti tecniche e la rapidità. I numeri sono inequivocabili: 25 tocchi totali e 4 dribbling tentati, di cui 2 riusciti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Edon Ultima sfida nel gruppo B per il Kosovo che affronta la Svizzera, già certo dell'accesso ai playoff di qualificazione ai Mondiali Vai su X
? Kosovo-Svizzera: probabili formazioni e dove vederla ? https://www.calciostyle.it/competizioni/mondiali/kosovo-svizzera-probabili-formazioni-e-dove-vederla?fsp_sid=1606083 ? di Andrea Costanzo - facebook.com Vai su Facebook
Kosovo-Svizzera, le formazioni ufficiali: Zhegrova in panchina - Alle 20:45 ci sarà anche la sfida tra Kosovo e Svizzera, ma anche Edon Zhegrova partirà dalla panchina. Riporta tuttojuve.com
Passaporto per il Nordamerica timbrato a Pristina - Nessuno sorpresa per la Svizzera nell'ultima gara di qualificazione ai Mondiali del 2026: in Kosovo termina in parità 1- laregione.ch scrive
L’in bocca al lupo della Juventus a Zhegrova per la sfida contro la Svizzera - La Juventus, tramite X, ha voluto fare il suo in bocca al lupo ad Edon Zhegrova che stasera sarà impegnato con la sua nazionale, il Kosovo se la vedrà con la Svizzera: "Edon ... Riporta tuttojuve.com