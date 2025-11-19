Kosovo Svizzera Zhegrova entra a partita in corso | i dati sono incoraggianti Spalletti può sorridere | come è andata la sua prestazione attraverso questi numeri

Kosovo Svizzera 1-1, 27 minuti per Zhegrova: zero tiri totali ma alta attività. Il kosovaro ha bisogno di ritrovare il feeling con la finalizzazione. Edon Zhegrova è sceso in campo in Nazionale per mettere minuti preziosi nelle gambe. L’attaccante della Juventus è subentrato al 63? minuto nella sfida tra Kosovo e Svizzera, terminata 1-1. Il risultato finale è stato determinato dai gol di Ruben Vargas per la Svizzera e dal pareggio di Florent Muslija per i kosovari. Nei 27 minuti giocati, Zhegrova ha mostrato una grande voglia di incidere, confermando le sue doti tecniche e la rapidità. I numeri sono inequivocabili: 25 tocchi totali e 4 dribbling tentati, di cui 2 riusciti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

