una delle iniziative più estreme di marvel: il sangue dei kiss come inchiostro per un fumetto dei anni ’70. Nel panorama culturale degli anni ’70, la collaborazione tra una band leggendaria e una casa editrice di fumetti ha segnato un capitolo memorabile e audace. I KISS, noti per il loro stile provocatorio e le atmosfere sovversive, si sono distinti anche in ambito promozionale con un gesto che ne ha sottolineato il carattere hardcore. La pubblicazione di un fumetto Marvel ha coinvolto direttamente i membri del gruppo, che hanno contribuito con il proprio sangue all’inchiostrazione dell’albo, aprendo così una pagina unica nella storia dei fumetti e del rock. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Kiss ha usato il proprio sangue per stampare il loro fumetto marvel