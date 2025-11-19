Kimi Antonelli tutto su Las Vegas Può vincere il primo gran premio

Non potrà divertirsi al Casino perchè non ha ancora 21 anni e negli States le regole sono rigide, ma a Las Vegas Kimi Antonelli, diciannovenne fenomeno della Formula 1 nato a pochi chilometri dal circuito di Imola, sogna di vincere il suo primo Gran Premio. E’ un gran bel momento per Kimi, protagonista in Brasile di una gara splendida e di un secondo posto allo spalle di Lando Norris dopo aver ottenuto lo stesso risultato nella Sprint. E a Las Vegas andrà a caccia della prima vittoria, caricato al massimo dal ragù che la mamma gli prepara ogni volta che torna in Italia e dai giorni di relax che si è regalato al ritorno al Brasile. 🔗 Leggi su Panorama.it

