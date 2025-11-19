Kimi Antonelli tutto su Las Vegas Può vincere il primo gran premio
Non potrà divertirsi al Casino perchè non ha ancora 21 anni e negli States le regole sono rigide, ma a Las Vegas Kimi Antonelli, diciannovenne fenomeno della Formula 1 nato a pochi chilometri dal circuito di Imola, sogna di vincere il suo primo Gran Premio. E’ un gran bel momento per Kimi, protagonista in Brasile di una gara splendida e di un secondo posto allo spalle di Lando Norris dopo aver ottenuto lo stesso risultato nella Sprint. E a Las Vegas andrà a caccia della prima vittoria, caricato al massimo dal ragù che la mamma gli prepara ogni volta che torna in Italia e dai giorni di relax che si è regalato al ritorno al Brasile. 🔗 Leggi su Panorama.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
[#F1] Andrea Kimi Antonelli in Brasile ha centrato il secondo podio stagionale, dal valore ben più profondo di quanto sembri. Per Antonelli è la luce dopo un periodo buio, inserita in un percorso di crescita non sempre tradotto in risultati. Come ha ricordato Wolf - facebook.com Vai su Facebook
Trend Kimi Antonelli Il fantastico weekend in Brasile conferma un trend molto particolare che sta caratterizzando la prima stagione in F1 di Kimi Antonelli. Il driver bolognese ha conquistato più del doppio dei punti nei tracciati in cui non ha mai corso in carrier Vai su X
F1, Antonelli sulle orme di Hamilton. Il ‘Sorpasso’ nel Mondiale sarebbe una vittoria per Kimi e Mercedes - Uno dei temi forti proposti dal finale della stagione 2025 di Formula 1 può è rappresentato dalla rincorsa di Kimi Antonelli a Lewis Hamilton. Come scrive oasport.it
Kimi Antonelli spiega com’è cambiato il rapporto con Russell dopo il periodo buio: “Non è contento” - Kimi Antonelli racconta come è mutata la relazione con George Russell dopo la crisi di metà Formula 1 2025: risultati invertiti, nuove dinamiche interne ... Da fanpage.it
F1, Antonelli a Sky: "A Las Vegas spero di fare l'ultimo step. Il rapporto con Russell..." - Kimi, secondo in Brasile, racconta la sua gara a Sky: "Il mio sospiro prima del via? Secondo sport.sky.it