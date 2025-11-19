Kiev attacca in Russia con i missili Usa
Da qualunque parte la si guardi non c'è un solo segnale distensivo. La guerra in Ucraina non accenna a calare di intensità e una soluzione diplomatica è sempre più lontana. Attacchi alle città ucraine, civili nel mirino, battaglie campali sul territorio ma anche guerra ibrida, sabotaggi, polemiche e la politica che si muove per cercare un rattoppo più che una soluzione, appunto, impossibile. La Commissione Europea sta valutando tre diverse opzioni per continuare e anzi cercare di implementare, i finanziamenti, all'Ucraina. La prima prevede un prestito sfruttando le risorse derivanti dagli asset russi congelati, su cui il Consiglio Europeo di dicembre dovrà prendere una decisione definitiva, superando gli ostacoli burocratici e le resistenze del Belgio, che ne detiene la maggior parte nelle proprie casseforti e teme rivalse legali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
