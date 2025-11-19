Kessler non solo dadaumpa | due donne moderne e determinate
Più della loro scomparsa, di Alice ed Ellen Kessler fa impressione la scelta di andar via da questo mondo assieme, così come erano arrivate, 89 anni addietro, in una Germania che si chiamava DDR. Una scelta di consapevolezza, autonomia e determinazione che adesso farà ricordare le gemelle Kessler non solo per aver scompaginato la grammatica del varietà televisivo italiano negli anni ’60 ma anche. 🔗 Leggi su Feedpress.me
