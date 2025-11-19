Kessler l' ultimo biglietto inviato alle persone care e quel pacco da aprire il 18 novembre | cosa c' era dentro

Prima di morire insieme nella data da loro scelta, lunedì 17 novembre, attraverso il suicidio assistito, Alice ed Ellen Kessler hanno pensato di inviare un biglietto alle persone a loro più care. Lo riporta Repubblica che cita il quoditiano tedesco Tz e gli eventi che ricostruiscono gli ultimi. 🔗 Leggi su Today.it

La morte delle gemelle #Kessler. Hanno inviato l’ultimo biglietto a una vicina “Ce ne andiamo insieme, non siate tristi per noi. Ci rivedremo al settimo cielo”. Intanto parla l’organizzazione che le ha accompagnate nel suicidio assistito “È la prima volta di 2 gem Vai su X

Avevano vissuto insieme ogni istante, fino all’ultimo. Le gemelle Kessler si sono spente a 89 anni con un’infusione letale, scelta consapevole e condivisa. Dietro quella decisione, un dettaglio che racconta molto più di una fine - facebook.com Vai su Facebook

Famosa conduttrice rivela «Le Kessler mi hanno inviato un regalo da aprire dopo la loro morte» - Una famosa conduttrice ha rivelato che ha ricevuto un dono prezioso da parte delle gemelle Kessler da aprire solo dopo la loro dipartita. donnapop.it scrive

Kessler, l’ultima lettera: “Ce ne andiamo insieme non siate tristi per noi” - Un biglietto inviato alla vicina e a una cantante poco prima del suicidio assistito. Scrive repubblica.it

Le gemelle Kessler hanno inviato un pacco speciale prima di morire - Le gemelle Kessler hanno inviato un pacco speciale prima di morire «Non aprire prima del 18 novembre»: il commovente gesto delle gemelle Kessler a una loro storica amica. Da laregione.ch