Kessler e il suicidio assistito Loredana Lecciso | Da gemella la loro scelta non mi sconvolge

Periodicodaily.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Quella delle gemelle Alice e Ellen Kessler, morte per suicidio assistito, "è una scelta molto forte, ma non mi ha stupita affatto". A parlare con l'Adnkronos è Loredana Lecciso, gemella di Raffaella, che commenta così la morte delle artiste tedesche. "Io sono legata a tutti i miei fratelli, ma avendo una gemella e avendoci .

