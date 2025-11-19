Kennedy promette 2 milioni di dollari all’eroe dell’Intelligenza artificiale che salverà gli anziani

19 nov 2025

Il ministro della sanità americano Robert F. Kennedy Jr. ha lanciato ieri una competizione insolita: darà 2 milioni di dollari a chi riesce a trovare modi concreti per usare l’intelligenza artificiale nel sistema sanitario degli Stati Uniti. L’iniziativa si chiama “Caregiver Artificial Intelligence Prize Competition” e cerca innovatori capaci di sviluppare strumenti tecnologici per aiutare chi assiste anziani e persone con disabilità. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani ha presentato questa gara come parte della strategia “Make America Healthy Again”, il programma sanitario dell’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Cultweb.it

