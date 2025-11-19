Kelly è tornato in gruppo | Spalletti recupera il difensore inglese per Fiorentina Juve Le sue condizioni dopo l’allenamento odierno alla Continassa
di Marco Baridon Kelly è tornato in gruppo: è a disposizione il difensore inglese per Fiorentina Juve. Le condizioni dopo l’allenamento di oggi alla Continassa. La notizia che Luciano Spalletti aspettava è finalmente arrivata. La Juventus ritrova uno dei suoi pilastri difensivi proprio in vista della ripresa del campionato. Lloyd Kelly è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra: il difensore inglese ha smaltito i problemi fisici ed è pienamente a disposizione per la delicata trasferta di sabato sera all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Il rientro dello “stakanovista”. Il recupero di Kelly è una boccata d’ossigeno puro per la retroguardia bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
