Kate Winslet e quella volta che si è presentata davanti al futuro Re Carlo quasi nuda | Pensavo | Capezzoli! Capezzoli!

Cultweb.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kate Winslet ha raccontato uno degli aneddoti più imbarazzanti della sua carriera durante la sua apparizione al Jimmy Kimmel Live di ieri. L’attrice premio Oscar ha ricordato il suo primo incontro con Re Carlo III, avvenuto nel 1996 in occasione della première reale di Ragione e sentimento a Londra, quando aveva appena 20 anni. La serata si trasformò in un momento di panico quando l’attrice realizzò, all’ultimo secondo, di indossare un outfit completamente inadeguato per incontrare la famiglia reale. Si trattava di una tuta in pizzo nero trasparente abbinata a sandali neri bassi e un cappotto nero, un look che mostrava molto più di quanto fosse appropriato per un’occasione formale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

