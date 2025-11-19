Kate Middleton il tailleur che non la valorizza ma sfoggia gli anelli dell’eternità
Kate Middleton è tornata in pubblico per presenziare al Future Workforce Summit, organizzato dalla Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood, presso la Salesforce Tower di Londra, dove si è presentata con un look da perfetta working girl con una raffinata camicia bianca e per l’occasione ha sfoggiato le sue fedi dell’eternità, presumibilmente regali di William. Ma il tailleur grigio non la valorizza. Kate Middleton, camicia con jabot e tailleur grigio. Kate Middleton ha tenuto al summit il suo primo discorso pubblico dopo due anni, ossia dopo la diagnosi di cancro. La Principessa del Galles ha sottolineato come l’amore sia l’ingrediente fondamentale con cui crescere i bambini per formare adulti equilibrati e sereni. 🔗 Leggi su Dilei.it
