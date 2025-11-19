Kate Middleton ha parlato di amore nel suo primo discorso in pubblico dopo la malattia E ha indossato gioielli speciali
Martedì 18 novembre Kate Middleton, 43 anni, è tornata a parlare in pubblico. Non lo faceva da mesi. Da quando, vale a dire, le era stata formulata la diagnosi di cancro nel gennaio 2024. Ha fatto sentire la sua voce al Future Workforce Summit, organizzato dalla Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood. Il gruppo è un ramo del Royal Foundation Centre for Early Childhood, l’ente fondato dalla principessa nel 2021 per sensibilizzare sull’importanza dei primi anni di vita di un bambino per il resto della sua vita. Kate Middleton torna a parlare in pubblico. L’evento, in programma a Londra, è stato definito il «primo del suo genere» e ha riunito i leader aziendali più influenti del Regno Unito per discutere su come investire nella primissima infanzia per costruire competenze solide in un’epoca di rapido progresso tecnologico. 🔗 Leggi su Amica.it
News recenti che potrebbero piacerti
Kate Middleton, primo discorso pubblico dopo la diagnosi di cancro: look formale per parlare di infanzia e bambini Vai su X
Nonostante le critiche iniziali che la consideravano un manichino senza personalità, la principessa del Galles Kate Middleton ha conquistato il favore del pubblico ed è diventata un punto fermo della famiglia reale. - facebook.com Vai su Facebook
Kate Middleton, primo discorso pubblico dopo la diagnosi di cancro - La principessa ha invitato i leader aziendali a dare priorità a "tempo e tenerezza". Da msn.com
Kate Middleton, il messaggio nascosto per William e i figli per il nuovo inizio - Un video commovente che nasconderebbe un messaggio nascosto: è quello pubblicato da Kate Middleton indirizzato anche a William e ai suoi figli ... dilei.it scrive
Kate Middleton, il look da businesswoman che parla di educazione e impegno sociale - Look da businesswoman per lanciare un messaggio forte sull’educazione infantile: così la principessa prova a convincere gli uomini d'affari a Londra a investire nel suo progetto ... Segnala iodonna.it