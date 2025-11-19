kate middleton ha parlato di amore nel suo primo discorso in pubblico dopo la malattia e ha indossato gioielli speciali

Martedì 18 novembre Kate Middleton, 43 anni, è tornata a parlare in pubblico. Non lo faceva da mesi. Da quando, vale a dire, le era stata formulata la diagnosi di cancro nel gennaio 2024. Ha fatto sentire la sua voce al Future Workforce Summit, organizzato dalla Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood. Il gruppo è un ramo del Royal Foundation Centre for Early Childhood, l’ente fondato dalla principessa nel 2021 per sensibilizzare sull’importanza dei primi anni di vita di un bambino per il resto della sua vita. Kate Middleton torna a parlare in pubblico. L’evento, in programma a Londra, è stato definito il «primo del suo genere» e ha riunito i leader aziendali più influenti del Regno Unito per discutere su come investire nella primissima infanzia per costruire competenze solide in un’epoca di rapido progresso tecnologico. 🔗 Leggi su Amica.it

