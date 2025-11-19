kate middleton ha offerto un nuovo esempio di eleganza misurata presentandosi con un look che unisce rigore contemporaneo e dettagli simbolici

Al Future Workforce Summit, La Principessa del Galles ha scelto un tailleur Roland Mouret dalle linee pulite e dalla sartorialità impeccabile. Il taglio della giacca e la silhouette dritta dei pantaloni hanno aggiunto un tocco di rigore. A completare il look, una blusa in satin di Knatchbull ha introdotto una luminosità morbida, donando equilibrio e femminilità senza rinunciare alla sobrie. Inoltre le pump di Russell & Bromley, scelte in una tonalità neutra, hanno contribuito a slanciare la figura mantenendo coerenza cromatica e discrezione. 🔗 Leggi su Amica.it

