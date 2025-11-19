Kate Middleton ha offerto un nuovo esempio di eleganza misurata presentandosi con un look che unisce rigore contemporaneo e dettagli simbolici
Al Future Workforce Summit, La Principessa del Galles ha scelto un tailleur Roland Mouret dalle linee pulite e dalla sartorialità impeccabile. Il taglio della giacca e la silhouette dritta dei pantaloni hanno aggiunto un tocco di rigore. A completare il look, una blusa in satin di Knatchbull ha introdotto una luminosità morbida, donando equilibrio e femminilità senza rinunciare alla sobrie. Inoltre le pump di Russell & Bromley, scelte in una tonalità neutra, hanno contribuito a slanciare la figura mantenendo coerenza cromatica e discrezione. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Kate Middleton, primo discorso pubblico dopo il cancro #katemiddleton #19novembre Vai su X
Kate Middleton e il principe William sono tornati alla loro normale routine lavorativa. Hanno cambiato la foto profilo su Instagram e X, qual è il motivo di questa piccola rivoluzione ? - facebook.com Vai su Facebook
Kate Middleton, primo discorso pubblico dopo la diagnosi di cancro: look formale per parlare di infanzia e bambini - La principessa del Galles ha presentato la sua missione per l'infanzia ai massimi leader del mondo imprenditoriale e sociale di Londra ... Segnala msn.com
Kate Middleton, primo discorso pubblico dopo la diagnosi di cancro - La principessa ha invitato i leader aziendali a dare priorità a "tempo e tenerezza". msn.com scrive
Kate Middleton, il suo potente messaggio nel primo discorso dopo il cancro - E con il suo primo discorso lancia un potente messaggio incentrato sull’amore. Riporta dilei.it