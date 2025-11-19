Grande partecipazione alla prima edizione alla gara di Karate organizzata presso la palestra dell’Istituto ‘Leopardi’ di Grottammare grazie al supporto dell’Amministrazione comunale. L’evento ha visto la presenza di circa 60 giovani atleti, dai 5 anni in su, provenienti dalle associazioni del territorio. La WKG – Wado Karate Group è una nuova realtà nel panorama marziale locale e riunisce quattro Associazioni dei Maestri Roberto Pignotti, Giuseppe Squasselli, Marco Paci ed Enea Pecorini, tutte affiliate allo Centro Sportivo Educativo Nazionale. I giovani karateka si sono sfidati nella specialità del Kata, una sequenza codificata di tecniche che simula un combattimento immaginario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Karate protagonista nella palestra dell’istituto Leopardi