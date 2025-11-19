Kaleon società della famiglia Borromeo entra in borsa fra Parigi e Milano aumento di capitale previsto fra +€15 e +€17,5 milioni

Kaleon ha registrato nel periodo 2015-2024 una crescita costante con un fatturato di €21,7 mln nel 2024 con un aumento del 10% del Cagr; L’utile operativo e netto hanno raggiunto rispettivamente €3,1 mln e €1,5 mln Kaleon, società della famiglia Borromeo, dal 1 dicembre entra in borsa fra Par. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Kaleon, società della famiglia Borromeo entra in borsa fra Parigi e Milano, aumento di capitale previsto fra +€15 e +€17,5 milioni

