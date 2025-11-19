Juventus Women Lione Walti out | il motivo Confermate altre due big assenti mentre si registra la prima chiamata per due giovani Tutti i dettagli
di Mauro Munno Juventus Women Lione, Walti assente per questo motivo. Atre due big out, mentre si registra la prima chiamata per due giovani. I dettagli. La speranza è durata lo spazio di una notte, poi è arrivata la doccia fredda. La Juventus Women dovrà affrontare la corazzata dell’Olympique Lione senza il suo faro di centrocampo. A poche ore dal fischio d’inizio della sfida di Champions League, arriva la notizia che Lia Wälti non ce la fa: la centrocampista svizzera siederà in tribuna, lasciando un vuoto pesante nella mediana bianconera. Il provino fallito: Wälti KO per una contusione. Sembrava potesse essere la grande recuperata della serata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
