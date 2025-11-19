Juventus Women Lione streaming live e diretta tv | dove vedere la prossima sfida delle bianconere di Canzi

Juventus Women Lione streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la prossima sfida delle bianconere di Canzi, valida per la 4ª giornata di Champions. La Juventus Women torna in campo per la quarta giornata di Women’s Champions League e fa visita al Lione. Per le bianconere – che vengono dalle incoraggianti vittorie con Atletico e Genoa – è l’occasione per misurarsi contro una delle favorite alla vittoria finale del torneo. L’obiettivo è quello di vendere cara la pelle e, qualora ce ne fosse possibilità, ottenere punti che avvicinerebbero tantissimo la squadra ai playoff. La gara, in programma mercoledì 19 novembre alle ore 18. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Lione streaming live e diretta tv: dove vedere la prossima sfida delle bianconere di Canzi

Vigilia di Juventus Women-Lione: Wälti in gruppo. Out Bonansea (lesione basso grado bicipite femorale e Schatzer per cui si attendono altri esami)

