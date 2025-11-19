Juventus Women Lione 3-1 LIVE | Chawinga la riapre traversa di Shrader

Juventusnews24.com | 19 nov 2025

di Mauro Munno

di Mauro Munno Juventus Women Lione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quarta giornata di Women’s Champions League. (inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – La Juventus Women, reduce dalle vittorie con Atletico Madrid e Genoa, si prepara ad affrontare la 4ª giornata del League Stage di Women’s Champions League in una partita sulla carta proibitiva. A Biella arriva la corazzata Lione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Lione 3-1: sintesi e moviola. 69? Traversa Shrader – Conclusione da fuori che scheggia la parte alta del montante 68? Parata PPM – Riflesso sulla linea sul colpo di testa di Heaps da corner 67? Tiro Diani – Conclusione violenta da dentro l’area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

