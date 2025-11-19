Juventus Women Lione 3-0 LIVE | comincia la ripresa
di Mauro Munno Juventus Women Lione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quarta giornata di Women’s Champions League. (inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – La Juventus Women, reduce dalle vittorie con Atletico Madrid e Genoa, si prepara ad affrontare la 4ª giornata del League Stage di Women’s Champions League in una partita sulla carta proibitiva. A Biella arriva la corazzata Lione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Lione 3-0: sintesi e moviola. 46? Inizio secondo tempo – Si ricomincia 45? Tiro Vangsgaard – Cerca il destro a giro sul secondo palo dal vertice sinistro dell’area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
