Juventus Women Lione 1-0 LIVE | Beccari! Bianconere avanti con la corazzata Poi traversa di Heaps

di Mauro Munno Juventus Women Lione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quarta giornata di Women's Champions League. (inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – La Juventus Women, reduce dalle vittorie con Atletico Madrid e Genoa, si prepara ad affrontare la 4ª giornata del League Stage di Women's Champions League in una partita sulla carta proibitiva. A Biella arriva la corazzata Lione. Juventus Women Lione 1-0: sintesi e moviola. 25? Tiro Chawinga – Ci prova senza convinzione, da fuori, col mancino. Sul fondo 20? Brighton ammonita – Perde un pallone sanguinoso ed è costretta a commettere fallo su Johannes 19? Occasione Hegerberg – A tu per tu con PPM viene fermata dall'uscita della francese.

