Juventus Women Lione 0-0 LIVE | comincia la super sfida di Champions
di Mauro Munno Juventus Women Lione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quarta giornata di Women’s Champions League. (inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – La Juventus Women, reduce dalle vittorie con Atletico Madrid e Genoa, si prepara ad affrontare la 4ª giornata del League Stage di Women’s Champions League in una partita sulla carta proibitiva. A Biella arriva la corazzata Lione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Lione 0-0: sintesi e moviola. 3? Possesso prolungato del Lione – Che presidia subito la metà campo della Juventus 4? Colpo di testa Pinto – Arriva bene in area ma riesce solo a sfiorare sul cross di Beccari Migliore in campo Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
