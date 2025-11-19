Juventus Women che partita! Le bianconere pareggiano 3-3 contro il Lione in Women’s Champions League | ecco come è andata la sfida

Juventus Women, spettacolo e rimpianti: 3-3 contro il Lione in Women’s Champions League. Il racconto della partita La Juventus Women ha vissuto una serata dai due volti contro l’OL Lyonnes: un primo tempo straordinario, probabilmente il migliore della stagione, chiuso con un netto 3-0 grazie alle reti di Beccari, Cambiaghi e Pinto. Le bianconere hanno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus Women, che partita! Le bianconere pareggiano 3-3 contro il Lione in Women’s Champions League: ecco come è andata la sfida

Contenuti che potrebbero interessarti

Le ultime dalla vigilia #JuventusWomen Vai su X

Vigilia di Juventus Women-Lione: Wälti in gruppo. Out Bonansea (lesione basso grado bicipite femorale e Schatzer per cui si attendono altri esami) #juventusnews24 #juve #juventuswomen - facebook.com Vai su Facebook

Juventus Women Lione 3-3: bellissime di notte, bianconere rimontate ma miracolo sfiorato - Juventus Women Lione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quarta giornata di Women’s Champions League (inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – La J ... Da juventusnews24.com

Diretta Juve Women-Lione: risultato in tempo reale e formazioni. Canzi senza Bonansea - Termina la sfida tra Juve Women e Lione: alla fine è 3- Riporta tuttosport.com

Juventus Women, Canzi: “Con una rimonta dal 3-0 al 3-3 dovrei essere avvelenato, oggi sono soddisfatto” - 0 con Beccari, Cambiaghi e Tatiana Pinto le francesi sono riuscite a rimontare terminando ... Da gianlucadimarzio.com