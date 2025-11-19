Juventus Women Beccari dopo Juve Lione | Emozionata per il primo gol in Champions Rivincita? Fuori ascolto il meno possibile

Juventus Women, l’emozione di Beccari: il primo gol in Champions è liberatorio. Ha sentito le critiche ma è rammaricata per i tre punti persi col Lione. Chiara Beccari è stata una delle protagoniste della sfida di UEFA Women’s Champions League tra Juventus Women e Lione, terminata 3-3. Intervenuta nel post-partita, l’attaccante bianconera ha raccontato la gioia del suo primo gol in Champions League, un momento che l’ha commossa molto. Sul fatto che fosse stato un tiro o un cross, ha scherzato, dicendo di aver voluto mettere la palla dentro, ma alla fine è andata bene così. La rete di Beccari è stata anche una valvola di sfogo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Beccari dopo Juve Lione: «Emozionata per il primo gol in Champions. Rivincita? Fuori ascolto il meno possibile»

