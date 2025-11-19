Juventus Under 16 in Italia nessuno come te! L’incredibile dato della squadra di Gridel che sta dominando il girone A nazionale Ecco i numeri dei bianconeri Il focus

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, nemmeno Atalanta ed Empoli stanno al tuo passo! I bianconeri di Gridel sono la miglior squadra d’Italia per rendimento dall’Under 15 alla Primavera. L’analisi completa delle statistiche lo conferma. Ancora una volta il mondo bianconero si mostra al top anche a livello di settore giovanile, la Juventus Under 16 infatti, dopo aver battuto il Bologna in casa, è rimasta l’unica squadra in Italia dall’Under 15 alla Primavera ad aver ottenuto il massimo dei punti in palio sino a qui. Nove vittorie in altrettante partite, primo posto in classifica in solitaria proprio dopo aver dato una dimostrazione di forza impressionante alla prima concorrente di questo speciale record: il Bologna, uscito da Vinovo con 6 reti subite (4 nel primo tempo) e 0 segnate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 16, in Italia nessuno come te! L’incredibile dato della squadra di Gridel che sta dominando il girone A nazionale. Ecco i numeri dei bianconeri. Il focus

