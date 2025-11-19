Juventus, indossa la maglia rosa di Pogba: il talento dell’Arsenal omaggia la Vecchia Signora. L’esterno moderno è in rampa di lancio. Le immagini di Myles Lewis-Skelly hanno fatto rapidamente il giro dei social network, scatenando la curiosità dei tifosi bianconeri. Il giovane talento dell’ Arsenal è stato immortalato in allenamento mentre indossava una maglia della Juventus. Non una divisa qualsiasi, ma la versione rosa della stagione 2015-2016, con il numero 10 di Paul Pogba sulla schiena. Il gesto del giocatore inglese ha suscitato grande interesse, dimostrando un legame inaspettato con la Vecchia Signora e uno dei suoi ex idoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, un giocatore dell’Arsenal si allena con la maglia bianconera: le FOTO sono diventate virali, ecco cos’è successo