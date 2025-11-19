Spalletti vuole il suo Brozovic prima Luciano Spalletti è stato chiaro con Damien Comolli: “Mi serve un regista che tenga palla sotto pressione, legga il gioco e faccia salire la squadra. Locatelli non ha quelle caratteristiche, è un’ottima mezzala ma non il play che voglio”. Marcelo Brozovic resta il sogno, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti vuole un regista