Juventus | Spalletti vuole un regista
Spalletti vuole il suo Brozovic prima Luciano Spalletti è stato chiaro con Damien Comolli: “Mi serve un regista che tenga palla sotto pressione, legga il gioco e faccia salire la squadra. Locatelli non ha quelle caratteristiche, è un’ottima mezzala ma non il play che voglio”. Marcelo Brozovic resta il sogno, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
