Juventus Romano | Il Bayern propone Sacha Boey alla Juve

Juventus su Sacha Boey Fabrizio Romano ha parlato del tentativo del Bayern Monaco di offrire Sacha Boey alla Juventus. Sul suo canale Youtube, Romano parlato dell’interesse bianconero per Stantisic e ha spento le voci sulla pista che avrebbe potuto condurre all’ex Galatasary in quel di Torino. Le parole di Romano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

