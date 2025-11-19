juventus roma le info la vendita dei biglietti per il settore ospite

La Roma si avvicina a un periodo particolarmente intenso: da qui al 22 marzo, giorno della sfida contro il Lecce, i giallorossi affronteranno 24 partite in appena quattro mesi. Un calendario fittissimo, che comprende numerosi incroci di alta classifica: la doppia sfida con il Napoli, il faccia a faccia con il Milan, le trasferte insidiose di Torino e Bergamo e il doppio confronto con il Como. Tra gli appuntamenti più attesi spicca certamente il match contro la Juventus all’Allianz Stadium, in programma sabato 20 dicembre alle 20:45. Sarà anche l’occasione per ritrovare Luciano Spalletti da avversario in ambito di club, dopo l’esperienza alla guida della Nazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

