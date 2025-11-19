Juventus-Roma le info la vendita dei biglietti per il settore ospite
La Roma si avvicina a un periodo particolarmente intenso: da qui al 22 marzo, giorno della sfida contro il Lecce, i giallorossi affronteranno 24 partite in appena quattro mesi. Un calendario fittissimo, che comprende numerosi incroci di alta classifica: la doppia sfida con il Napoli, il faccia a faccia con il Milan, le trasferte insidiose di Torino e Bergamo e il doppio confronto con il Como. Tra gli appuntamenti più attesi spicca certamente il match contro la Juventus all’Allianz Stadium, in programma sabato 20 dicembre alle 20:45. Sarà anche l’occasione per ritrovare Luciano Spalletti da avversario in ambito di club, dopo l’esperienza alla guida della Nazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche questi approfondimenti
Juventus-Roma: info biglietti. Settore ospiti in vendita da martedì ? urly.it/31c_5- #AsRoma Vai su X
FINO ALLA FINE!!! ? JUVENTUS - Roma Sabato 20 Dicembre 2025 Ore 20:45 PRENOTAZIONE BIGLIETTI E VIAGGIO ENTRO DOMENICA 23 NOVEMBRE!! N.B. NON VERRANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI PER BIGLIETTI FUORI PULLMAN Hai g - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Roma, martedì in vendita i biglietti: tutte le info per il settore ospiti - Tra un mese la Roma sarà di scena all'Allianz Stadium per sfidare la Juventus di Luciano Spalletti: appuntamento a sabato 20 dicembre alle 20. Scrive msn.com
Juventus-Roma, settore ospiti in vendita da martedì: le ultime - I tagliandi riservati ai tifosi romanisti saranno disponibili da martedì 25 novembre alle 15 al costo di 45 euro ... Come scrive ilromanista.eu
Juventus-Roma: settore ospiti in vendita da martedì, tutte le info - Roma: settore ospiti in vendita da martedì, tutte le info proviene da Roma news. Lo riporta msn.com