Juventus Padova e Mantova su Moussa Touré

Moussa Touré, il nuovo crack della Serie C: Juventus in prima fila, Padova e Mantova alla carica Moussa Touré è la nuova ossessione del mercato italiano. Il centrocampista classe 2005 della Sambenedettese – 12 presenze, 1 gol, 1 assist in stagione – è finito nel mirino di tre club storici: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Padova e Mantova su Moussa Touré

Altre letture consigliate

Il #19novembre 1934 nasceva #KurtHamrin. Bandiera della Fiorentina (anche Juve, Padova, Milan e Napoli). 190 gol in Serie A, 8° in assoluto e 400 presenze, 7° calciatore non italiano con più partite disputate. Finalista ai Mondiali 1958 a Stoccolma, perse 5- Vai su X

Padova-Juve Stabia, gravi disordini: i tifosi delle Vespe, non potranno andare in trasferta per tre mesi - facebook.com Vai su Facebook

Samb, il Padova è interessato a Moussa Touré - Moussa Touré, protagonista di una prima parte di stagione molto convincente con la maglia della Sambenedettese, si è guadagnato l’attenzione di un club come il Padova che, nelle scorse ore, avrebbe ... Come scrive lanuovariviera.it

Ci pensano i talenti di Abate: Juve Stabia, pari a Padova. Moncini-gol, il Bari vince tra i fischi - Dopo una settimana complicata per le vicende extra campo che hanno travolto la Juve Stabia, gli uomini di Abate frenano contro il Padova. Segnala gazzetta.it

Serie B, Bari di forza con Moncini che stende il Mantova. Pari con gli esordienti in Padova-Juve Stabia - I pugliesi confermato la serie positiva che li vuole sempre vincenti e senza prendere gol coi ... Scrive ilmessaggero.it