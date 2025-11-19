Juventus Next Gen Spalletti attinge dal serbatoio della Seconda squadra dopo l’infortunio di Rugani? Tutti i nomi che potrebbero compiere il salto e chi sono

di Marco Baridon Juventus Next Gen, chi potrebbe salire dopo l’infortunio di Rugani dalla Seconda squadra. Tutti i nomi e chi sono i giovani in rampa di lancio. La sfortuna non dà tregua, ma la risorsa interna è pronta a soccorrere la Prima Squadra. L’infortunio di Daniele Rugani (lesione al soleo, stop di 3 settimane) ha aperto un buco nella difesa della Juventus. Con i lungodegenti Bremer e Cabal fuori dai giochi, il neo-tecnico Luciano Spalletti si ritrova con il reparto arretrato ridotto all’osso in vista della ripresa del campionato contro la Fiorentina. La soluzione, in attesa del mercato di gennaio, si trova a pochi metri dai campi della Continassa: la Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Spalletti attinge dal serbatoio della Seconda squadra dopo l’infortunio di Rugani? Tutti i nomi che potrebbero compiere il salto e chi sono

Altri contenuti sullo stesso argomento

(Gds) "Test con la Juventus Next Gen alla Continassa, la squadra di Spalletti ha vinto 2-1" ? ow.ly/EpK550XsgG6 Vai su X

L'importanza di Deme e Owusu per la Juve Next Gen! #juve #juventusnews24 #owusu #deme #nextgen - facebook.com Vai su Facebook

Juve vincente con la Next Gen, Spalletti continua negli esperimenti - Juve vincente con la Next Gen, Spalletti continua negli esperimenti Test alla Continassa: Juventus battuta 2- Da tuttojuve.com

Juventus, ieri amichevole con la Next Gen: come è andata e quale modulo ha adottato Spalletti nel test match con la Seconda Squadra bianconera - Juventus, ieri amichevole con la Next Gen: come è andata e quale modulo ha adottato Spalletti nel test match con la Seconda Squadra bianconera Cala il sipario sulla settimana di lavoro della Juventus. Lo riporta juventusnews24.com

Mercato Juventus: Adzic o un giovane della Next Gen come contropartita per quel giocatore? La strategia della dirigenza è stata svelata così - La strategia di Comolli per arrivare al grande obiettivo Il “mago” del mercato salentino, Pantaleo Corvino, ha est ... Lo riporta juventusnews24.com