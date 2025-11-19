Juventus Next Gen si coccola i suoi talenti | Ngana protagonista del secondo episodio di Future Stars esordio per Faticanti con l’Italia Under 21 – FOTO e VIDEO

Juventus Next Gen valorizza i suoi talenti: Ngana protagonista del secondo episodio di Future Stars, Faticanti all’esordio con l’Italia Under 21. La Juventus Next Gen coccola i suoi talenti, ancora più valorizzati nelle ultime ore. A cominciare da Ngana Valdes, protagonista del secondo episodio di Future Stars. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) Messaggio social poi di Giacomo Faticanti, che ieri ha esordito con la maglia dell’Italia Under 21. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo (@iamgiacomofaticanti) .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

