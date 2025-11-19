Juventus Moretto sul nuovo DS Arrivo Ottolini è imminente

Moretto: “Per Ottolini manca pochissimo” Matteo Moretto, sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha spiegato a che punto è la ricerca del nuovo direttore sportivo della Juventus: “Ad oggi non c’è ancora una decisione presa al 100%. Siamo molto molto molto vicini. Siamo all’interno di una short list nomi in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

