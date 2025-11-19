Chiellini, voce del futuro bianconero Giorgio Chiellini parla e la Juventus ascolta. Dal palco del Social Football Summit all’Allianz Stadium, il Director of Football Strategy ha tracciato la rotta con quel piglio da capitano eterno che non tradisce mai. “L’obiettivo è riportare la Juventus alla normalità di vincere. Non è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Chiellini, prossimi impegni decisivi