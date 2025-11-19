Juventus | Chiellini prossimi impegni decisivi
Chiellini, voce del futuro bianconero Giorgio Chiellini parla e la Juventus ascolta. Dal palco del Social Football Summit all’Allianz Stadium, il Director of Football Strategy ha tracciato la rotta con quel piglio da capitano eterno che non tradisce mai. “L’obiettivo è riportare la Juventus alla normalità di vincere. Non è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Parla Chiellini sul rinnovo di YILDIZ #juventus "Con calma, c’è la volontà di tutti di farlo." ? - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Chiellini: "L'obiettivo è quello di tornare alla normalità di vincere" #SkySport #SkySerieA Vai su X
Juventus, Chiellini: «Prossimi due impegni decisivi. Le ultime stagioni sono state difficili, ma vediamo la luce. Rinnovo di Yildiz vicino» - Giorgio Chiellini si è espresso al Social Football Summit su alcune tematiche che riguardano la Juventus, mettendo ancora una volta in evidenza il fatto di essere una figura ... Lo riporta msn.com
Juventus, Chiellini: ‘Rinnovo Yildiz? Calma, ma c’è la volontà da parte di tutti’ - La Juventus si prepara a mesi importanti, sia dal punto di vista societario che tecnico, e uno dei dossier più delicati riguarda il futuro di Kenan Yildiz. Da it.blastingnews.com
Juve: Chiellini 'due gare importanti, torniamo a vincere' - "Passerà tanto dalle prossime due partite che dovremo affrontare: ci aspettano mesi difficili e stimolanti, ma potremo trovare una luce più grande di quella che immaginiamo oggi": così il dirigente de ... Riporta msn.com