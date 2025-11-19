Juventus | brutto colpo in infermieria

Rugani Ko, colpo duro per Spalletti La Juventus incassa un altro colpo all’infermeria: Daniele Rugani si è fermato per una lesione muscolare al polpaccio sinistro durante l’allenamento di martedì 18 novembre. Il bollettino medico ufficiale parla chiaro: esami ecografici hanno confermato il grado due, con tempi di recupero stimati in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: brutto colpo in infermieria

News recenti che potrebbero piacerti

Brutto gesto durante il derby tra #Juventus e #Torino Tifoso mima l'aereo di Superga. Video e accaduto. Vai su X

La #Juventus cade allo stadio Olimpico, brutto stop per la compagine di Igor Tudor. Tre punti pesanti per la squadra di Maurizio Sarri. Vai su Facebook

Dal Napoli alla Juve: scelto il prossimo colpo bianconero - L’intervento del difensore brasiliano è perfettamente riuscito ed ha già iniziato l’iter riabilitativo che lo ... Come scrive calciomercato.it

Juve-Inter, Palmeri: 'Bonny perde palla per un colpo di Thuram, gol da non convalidare' - Nelle scorse ore il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato al 4 a 3 fra Juventus e Inter e nello specifico sull'ultimo gol segnato dai bianconeri. Si legge su it.blastingnews.com

Gran colpo del Como, un super Nico Paz stende la Juventus - Grande vittoria del Como che infligge la prima sconfitta della stagione alla Juventus e aggancia i bianconeri in classifica. Come scrive ansa.it