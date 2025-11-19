Juventus Briatore bacchetta Elkann Serve stabilità

L’opinione di Briatore sulla Juventus In una recente intervista sul Corriere dello Sport, Fabio Briatore ha parlato dell’attuale situazione in casa bianconera e degli errori della gestione di John Elkann. Sulla crisi attraversata da Juventus e Ferrari, Briatore ha detto: «Non va bene. La stabilità è troppo importante. Hanno preso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Briatore bacchetta Elkann “Serve stabilità”

Altre letture consigliate

Briatore:" La Juventus e le sue rivoluzioni? Tre rivoluzioni tecniche in tre anni non vanno bene. La stabilità è fondamentale. Hanno scelto persone sbagliate, quindi serve uno studio più profondo. Tutti criticano Andrea Agnelli, ma con lui si sono ottenuti risultati - facebook.com Vai su Facebook

Briatore secco sulla sua #Juventus serve stabilità #rassegnastramba youtu.be/B9JMPe8EX_M?si… Vai su X

Briatore: «Non escludo che John Elkann preferisca la Ferrari alla Juve. In bianconero hanno preso gente sbagliata. Ai tempi di Andrea Agnelli…». L’intervista - Briatore: «Non escludo che John Elkann preferisca la Ferrari alla Juve. Secondo juventusnews24.com

Briatore spiega: «John Elkann si nasce, Briatore si diventa. Juve? Hanno preso gente sbagliata. La stabilità è importante: ecco cosa serve» - Briatore spiega intervistato dal direttore Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, affronta senza filtri temi personali, Juventus, Ferrari e passato bianconero Flavio Briatore ne ha per tutti (idee e ... Si legge su calcionews24.com

Briatore, intervista esclusiva: "Elkann, serve stabilità per la Juve” - «Flavio Briatore, un uomo che è innamorato del suo lavoro e che, proprio per questa ragione, miete successi anno dopo anno» . Lo riporta msn.com