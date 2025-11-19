Juve forza 4 ecco la rivoluzione di Spalletti
Era chiaro fin dal suo approdo a Torino che le gare prima della sosta sarebbero servite per riassestare gioco e animi. Ma ora Luciano Spalletti, che pure ha già saputo scuotere con innovazioni questa Juve – da Koopmeiners difensore in giù – è chiamato alla vera rivoluzione. Già a partire dalla sfida di sabato al Franchi con la Fiorentina di Vanoli. La buona notizia è che il recupero di Bremer procede spedito: il brasiliano sarà presto in gruppo, ma c’è ancora cautela per il suo ritorno in campo. Si tratta di un elemento troppo importante per la Signora, e non vale la pena rischiarlo: la partita col Napoli del 7 dicembre potrebbe essere quella del rientro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
