Juve forza 4 ecco la rivoluzione di Spalletti

Sport.quotidiano.net | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era chiaro fin dal suo approdo a Torino che le gare prima della sosta sarebbero servite per riassestare gioco e animi. Ma ora Luciano Spalletti, che pure ha già saputo scuotere con innovazioni questa Juve – da Koopmeiners difensore in giù – è chiamato alla vera rivoluzione. Già a partire dalla sfida di sabato al Franchi con la Fiorentina di Vanoli. La buona notizia è che il recupero di Bremer procede spedito: il brasiliano sarà presto in gruppo, ma c’è ancora cautela per il suo ritorno in campo. Si tratta di un elemento troppo importante per la Signora, e non vale la pena rischiarlo: la partita col Napoli del 7 dicembre potrebbe essere quella del rientro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

