Judo ai tricolori cadetti di Ostia brillano il Dojo Equipe di Natale e il San Mamolo del maestro Checchi Maataoui è d’oro e Ronchetti di bronzo

Un oro e un bronzo. E' il bilancio del judo delle Due Torri a Ostia, dove erano in programma i campionati italiani esordienti. La medaglia d'oro la conquista, sui tatami del PalaPellicone, il Dojo Equipe seguito, per l'occasione, da Vitalie Ursu, con la supervisione di Paolo Natale. A salire sul gradino più alto del podio, nella categoria 48 chili, Aya Maataoui, classe 2012. Per Aya si tratta di una conferma ad altissimo livello, dopo essersi messa al collo, nel mese di maggio, una medaglia di bronzo legata agli Europei di Kaunas. E un bronzo – a Ostia quasi seicento atleti in rappresentanza di oltre trecento palestre – lo porta a casa anche l'Ima San Mamolo Judo del maestro Paolo Checchi.

