Joao Cancelo torna in Europa? La volontà del calciatore è palese | la decisione dell’Al Hilal Ecco cosa sta succedendo all’ex Juve
Joao Cancelo è insoddisfatto: il suo agente Mendes esplora l’Europa per salvare il Mondiale 2026, ma Inzaghi resiste. Il futuro del laterale portoghese João Cancelo è tornato in discussione nel panorama del calciomercato europeo. L’ex difensore della Juventus avrebbe espresso alla dirigenza dell’Al-Hilal la sua ferma volontà di un trasferimento imminente. La ragione di questa richiesta è puramente sportiva: Cancelo è preoccupato per lo scarso minutaggio accumulato in Arabia Saudita in questa stagione. A 31 anni, il difensore ritiene che questa mancanza di continuità stia mettendo a serio rischio la fase cruciale della sua carriera, con l’obiettivo di partecipare ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, in Canada e Messico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
