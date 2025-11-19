Joao Cancelo Al-Hilal | il terzino portoghese vuole più continuità e chiede di tornare in Europa ma Inzaghi dice no alla sua cessione! La situaizone

Joao Cancelo Al-Hilal, il terzino esprime il malcontento per la mancanza di continuità e sogna un ritorno in Europa, ma Inzaghi non ha intenzione di lasciarlo partire Il futuro di Joao Cancelo torna ad agitare il panorama dell’Al-Hilal. Negli ultimi giorni, il club saudita vive un clima di incertezza dopo che il terzino portoghese avrebbe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Joao Cancelo Al-Hilal: il terzino portoghese vuole più continuità e chiede di tornare in Europa, ma Inzaghi dice no alla sua cessione! La situaizone

Approfondisci con queste news

BOMBA DI MERCATO A BARCELLONA! Laporta e Deco hanno scelto i 4 terzini nel mirino per rivoluzionare le fasce blaugrana 1 Denzel Dumfries – €35M 2 Alejandro Grimaldo – €30M 3 Daniel Muñoz – €25M 4 Joao Cancelo – €15M (!) Il - facebook.com Vai su Facebook

Joao Cancelo protagonista di una rissa in discoteca in Portogallo - Il terzino portoghese, che tra il 2017 e il 2019 ha giocato nel nostro campionato con Inter e Juventus e oggi è all’Al Hilal di Simone Inzaghi, ha colpito con un pugno ... Si legge su corriere.it

Al Hilal, Joao Cancelo finisce nei guai: pugno ad un uomo in discoteca in Portogallo - Hilal di Simone Inzaghi, è in vacanza per alcuni giorni in Algarve, in Portogallo, e in una di queste sere ha deciso di ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Joao Cancelo, rissa in discoteca: colpito un uomo con un pugno? - Il calciatore oggi all'Al Hilal di Simone Inzaghi (si è trasferito in Arabia dal Manchester City la scorsa estate per 25 milioni di euro) si trova in vacanza in Algarve, nel sud del Portogallo, dopo l ... Scrive gazzetta.it