Jimmy Pessina dal bob agli scatti | Vi svelo la mia vita di avventure
"Da pilota di bob a reporter". È questo il titolo della serata in programma sabato a partire dalle 21 al teatro civico de Silva di Rho. Protagonista sul palcoscenico sarà il rhodense Giancarlo Pessina, per tutti Jimmy, che racconterà delle sue avventure sportive sul bob e della sua lunga carriera come reporter nel settore del giornalismo turistico. La serata è stata organizzata dall’amministrazione comunale in vista delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina che coinvolgeranno anche la città di Rho con le gare di pattinaggio di velocità che si disputeranno in uno dei padiglioni della Fiera di Milano a Rho-Pero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Incontro al Teatro Civico con Jimmy Pessina, campione di bob In vista delle Olimpiadi MilanoCortina2026, il 22 novembre alle 21, al Teatro Civico di Rho in piazza Jannacci 1, una serata dal titolo "Da pilota di bob a reporter". Ingresso libero. ? Intervistat - facebook.com Vai su Facebook
Jimmy Pessina, dal bob agli scatti: "Vi svelo la mia vita di avventure" - È questo il titolo della serata in programma sabato a partire dalle 21 al teatro civico de Silva di Rho. Riporta msn.com
Rho. Incontro al Teatro Civico con Jimmy Pessina, campione di bob - com) Rho, 11 novembre 2025 – In vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, il Comune di Rho organizza numerose iniziative. Riporta mi-lorenteggio.com