"Da pilota di bob a reporter". È questo il titolo della serata in programma sabato a partire dalle 21 al teatro civico de Silva di Rho. Protagonista sul palcoscenico sarà il rhodense Giancarlo Pessina, per tutti Jimmy, che racconterà delle sue avventure sportive sul bob e della sua lunga carriera come reporter nel settore del giornalismo turistico. La serata è stata organizzata dall’amministrazione comunale in vista delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina che coinvolgeranno anche la città di Rho con le gare di pattinaggio di velocità che si disputeranno in uno dei padiglioni della Fiera di Milano a Rho-Pero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Jimmy Pessina, dal bob agli scatti: "Vi svelo la mia vita di avventure"