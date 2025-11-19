Jessica Chastain e Isaac Hernández corpi in tempesta nel nuovo film di Michel Franco

Intervistare il regista Michel Franco, ospite del vodcast SediciNoni, significa entrare in una stanza senza pareti: ogni risposta è una linea che si apre verso un altrove, spesso più grande del film stesso. Arriva con l’apparente calma di chi è abituato a scrutare gli esseri umani come si osservano le maree. E Dreams, film presentato alla Berlinale e alla Festa del Cinema di Roma, nelle sale italiane dal 20 novembre, è proprio questo: una marea emotiva che trascina due corpi – Jennifer e Fernando – e tutto ciò che rappresentano. Jennifer (Jessica Chastain), filantropa dell’alta società americana, e Fernando (Isaac Hernández), ballerino messicano in cerca di una nuova vita negli Stati Uniti, vivono un legame intenso e pericoloso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Jessica Chastain e Isaac Hernández, corpi in tempesta nel nuovo film di Michel Franco

