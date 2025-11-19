Jeremy Allen White ha indossato l' orologio che ogni amante di design vorrebbe al polso

L'altra sera a Los Angeles Jeremy Allen White ha rubato la scena. Indossava una camicia da smoking bianca su misura, impreziosita da una spilla in oro giallo con diamanti della collezione alta gioielleria di Louis Vuitton, dei pantaloni neri su misura, degli stivali in pelle nera. Ok, stava una favola. Ma non è stato il suo look (tutto Louis Vuitton ndr ) a farci soffermare sulla sua presenza ai Governors Awards. Jeremy Allen White indossava, infatti, un orologio nuovo, appena lanciato che è già diventato uno dei più desiderati di questo 2024. Di cosa stiamo parlando? Dell'orologio Louis Vuitton Monterey in oro giallo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Jeremy Allen White ha indossato l'orologio che ogni amante di design vorrebbe al polso

