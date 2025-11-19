Jeep Recon 2026 debutta il primo sport utility elettrico Trail Rated – FOTO

Jeep presenta la nuova Recon 2026, il primo SUV completamente elettrico del marchio ad essere Trail Rated. Ovvero a possedere una certificazione che attesta il superamento di una serie di test severi in off-road: si tratta di un marchio registrato con criteri tecnici precisi e stringenti. Il modello, costruito sulla piattaforma STLA Large, promette dunque prestazioni e numeri da vero fuoristrada: 650 cavalli, 840 Nm di coppia istantanea e un'accelerazione 0-100 kmh in 3,7 secondi.

