Jean Claude Andruet | classe e fantasia

Ha vinto il Rallye Monte Carlo 1973, la prima gara del Campionato del Mondo ma ha fatto sognare gli appassionati con la Ferrari 308 GTB. E l’ex judoka ha saputo farsi valere anche nelle corse in pista. Jean-Claude Andruet è una figura emblematica del mondo del rally. Nato il 13 agosto 1940 a Montreuil, in . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

