Jean Claude Andruet | classe e fantasia
Ha vinto il Rallye Monte Carlo 1973, la prima gara del Campionato del Mondo ma ha fatto sognare gli appassionati con la Ferrari 308 GTB. E l’ex judoka ha saputo farsi valere anche nelle corse in pista. Jean-Claude Andruet è una figura emblematica del mondo del rally. Nato il 13 agosto 1940 a Montreuil, in . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Contenuti che potrebbero interessarti
TV8. . Il dente è stato estratto, ora bisogna tirar fuori Jean Claude #GialappaShow - facebook.com Vai su Facebook
VINI E DINTORNI - Il racconto della degustazione dei Domaines Paul Mas al Merano WineFestival: la storia di Jean-Claude Mas, il legame con il Languedoc, un percorso sensoriale. Un contributo di Angela Petroccione. #horeca #foodservice #vino horecane Vai su X
Andruet, échec et mat - Le récit (1/2) - Chartreux dans l’Essonne, on retrouve le cadavre de Gilles Andruet, champion de France d’échecs, fils du coureur automobile Jean Claude Andruet. Segnala europe1.fr