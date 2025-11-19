Jannik Sinner paga le tasse anche in Italia versati dal tennista oltre €1,5mln nelle casse dell’erario nonostante residenza a Montecarlo

Jannik Sinner non solo continua a pagare le tasse anche in Italia, ma figura stabilmente tra i maggiori contribuenti tra le persone fisiche. Dai dati emerge che l’azzurro avrebbe versato oltre 1 milione e mezzo di euro al Fisco italiano relativi ai circa cinque milioni di montepremi vinti in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Jannik Sinner paga le tasse anche in Italia, versati dal tennista oltre €1,5mln nelle casse dell'erario, nonostante residenza a Montecarlo

