J-POP Manga presenta Pokémon – La Grande Avventura L’arte di Satoshi Yamamoto

All’alba del suo 30esimo anniversario, il fenomeno Pokémon non accenna ad arrestarsi. Dal 1996, il brand appassiona infatti milioni di fan in tutto il mondo e ha raggiunto risultati da record, diventando il franchise multimediale di maggior incasso di tutti i tempi. Un successo planetario che, nel corso degli anni, ha dato vita a numerose declinazioni, tra cui anche il manga Pokémon – La Grande Avventura, pubblicato a partire dal 1997, appena un anno dopo il debutto dei celebri mostriciattoli tascabili su Game Boy. Acclamato dal creatore dei Pokémon stesso, il leggendario Satoshi Tajiri, che lo ha definito “la narrazione che meglio rappresenta l’universo da lui immaginato”, il manga ha conquistato lettori di ogni età, superando le 28 milioni di copie vendute nel mondo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

