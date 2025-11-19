J-POP Manga presenta Pokémon – La Grande Avventura L’arte di Satoshi Yamamoto
All’alba del suo 30esimo anniversario, il fenomeno Pokémon non accenna ad arrestarsi. Dal 1996, il brand appassiona infatti milioni di fan in tutto il mondo e ha raggiunto risultati da record, diventando il franchise multimediale di maggior incasso di tutti i tempi. Un successo planetario che, nel corso degli anni, ha dato vita a numerose declinazioni, tra cui anche il manga Pokémon – La Grande Avventura, pubblicato a partire dal 1997, appena un anno dopo il debutto dei celebri mostriciattoli tascabili su Game Boy. Acclamato dal creatore dei Pokémon stesso, il leggendario Satoshi Tajiri, che lo ha definito “la narrazione che meglio rappresenta l’universo da lui immaginato”, il manga ha conquistato lettori di ogni età, superando le 28 milioni di copie vendute nel mondo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Altre letture consigliate
Siamo felici di presentarvi il secondo presentatore ufficiale della gara Cosplay del 7 dicembre al Centro Commerciale Rondinelle: ? MAURIZIO GABBIADINI ? Da subito appassionato del mondo anime, manga e videogiochi ma solo nel settembre del 2012 en - facebook.com Vai su Facebook
Comicon 2025, a Bergamo J-Pop manga presenta esclusive ed eventi, tra cui uno tutto a tema DanDaDan - Per l'edizione bergamasca del celebre festival internazionale dedicato alla cultura pop, Edizioni BD & J- Lo riporta movieplayer.it
Le uscite J-POP Manga del 4 dicembre 2024 - POP Manga del 4 dicembre 2024, mentre si avvicinano le feste e, mentre luci e decorazioni natalizie invadono strade e negozi, arrivano tante novità ed edizioni da collezione in arrivo ... Da mangaforever.net
Lucca Comics & Games con J-POP Manga: tra autori cult e il “gene del talento” di Hideo Kojima - POP dedicata a Hideo Kojima, il festival di Lucca Comics & Games quest'anno promette conversazioni d'autore e contaminazioni pop, dal Boy's Love ai soulslike. Secondo movieplayer.it