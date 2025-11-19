Italian sounding ed etichette sanitarie sui vini cosa è cambiato in queste ore

Periodicodaily.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nel giro di appena 24 ore, il mondo dell’agroalimentare italiano ha incassato due scosse di segno diverso. Da un lato, la denuncia del ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida sulla presenza di prodotti Italian sounding in un punto vendita interno al Parlamento europeo. Dall’altro, la decisione del governo irlandese di rivedere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

italian sounding etichette sanitarieItalian sounding ed etichette "sanitarie" sui vini, cosa è cambiato in queste ore - La denuncia di Lollobrigida e la retromarcia irlandese sugli health warnings: due fronti che, secondo Livio Buffo, possono ridefinire le priorità dell'agroalimentare ... Da adnkronos.com

Vino, la lotta all'Italian sounding e agli avvisi sanitari - Un progetto per non vedenti, lotta all’italian sounding e alla contraffazione di prodotti italiani, avvisi sanitari, comunicare la qualità ed evidenze scientifiche sul rapporto fra il consumo di vino ... Da adnkronos.com

La lotta all'"italian sounding". Così Coldiretti vuol salvare il made in Italy - In occasione dell’inaugurazione del Summer Fancy Food 2024, la fiera dell’agroalimentare del Nord America fra le più importanti al mondo, il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha parlato di ... Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Italian Sounding Etichette Sanitarie