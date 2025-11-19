Italia non è tutto da buttare | un dato può essere la chiave per arrivare al Mondiale
Per andare al prossimo Mondiale, l'Italia sarà costretta a passare dai playoff, tra insidie e vecchi fantasmi. Nonostante il secondo posto nel girone delle qualificazioni, chiuso dietro alla Norvegia, la squadra di Gattuso è stata la migliore in una statistica in particolare. E ci sono due soluzioni tattiche che potrebbero rivelarsi decisive per la nostra Nazionale. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
